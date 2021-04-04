رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

روسيا: غلق 3 أماكن تسرب هواء محتملة في محطة الفضاء الدولية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:33 م
محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية
ا ش ا
طباعة
اكتشف رواد الفضاء الروس على متن محطة الفضاء الدولية ثلاثة أماكن محتملة لتسرب الهواء في وحدة "زفيزدا" الروسية، وقاموا بإغلاقها بمادة مانعة للتسرب.

وذكر قطاع الصواريخ والفضاء الروسي، في بيان أوردته وسائل إعلام روسية اليوم الأحد، أن العملية تمت يوم الجمعة الماضي، موضحا أنه يتم التخطيط في المستقبل القريب لفحص مدى إحكام غلق الغرفة الوسيطة في وحدة "زفيزدا"، لمعرفة ما إذا تسنى وقف تسرب الهواء منها.

يذكر أنه تم رصد تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية في سبتمبر 2019، وفي أكتوبر 2020 رصد الطاقم الشق الأول في وحدة "زفيزدا"، وقام بسده بحلول مارس الجاري، كما تم اكتشاف شق آخر- في وقت لاحق- تمكن الطاقم من سده أيضا.

وكان الشقان يتسببان بانخفاض الضغط وتسرب الهواء من المحطة، لكن ذلك لا يمثل خطرا على حياة الطاقم، حيث توجد في المحطة مخزونات من الهواء والأكسجين والنيتروجين، ويجري نقل مخزونات جديدة من الأرض إلى المحطة، ويعمل حاليا في المحطة الفضائية الدولية رائدا الفضاء الروسيان «سيرجي ريجيكوف، وسيرجي كود- سفيرشكوف»، والأمريكيون «كاثلين روبينز، ومايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر»، والياباني «سويشي نوجوتشي».

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

الناقد سيد الوكيل: التفاعل الشعبي مع موكب المومياوات الملكية مبهر

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما