«التشييد والبناء» يُخاطب الفئة السادسة لتنفيذ أعمال المباني بملوي الجديدة

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال المباني المتكاملة ذات الفئة السادسة، وذلك لتنفيذ مباني خدمية، التي تتمثل فى تنفيذ وحدة صحية بالمرحلة الاولى بمدينة ملوي الجديدة، إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن يتم الحصول علي كراسة الشروط والمواصفات الفنية من بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة نظير سداد 299 جنيهًا، لافتًا إلى أن يتطلب أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة بقيمة 20000 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائيونوه بأن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل بمقر جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل بمقر جهاز مدينة المنيا الجديدة، نظيرا أن المدن الجديدة تحت الإنشاء، منوهًا بأنه سيجري إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، وتخضع هذه المناقصة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.