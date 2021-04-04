«الإفتاء» تستطلع رؤية هلال رمضان الأحد

تنظم دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل الـ11 من أبريل الجاري، حفلا رسميا وشعبيا لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.ومن المقرر أن يحضر الحفل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.ويحضر الحفل العديد من الشخصيات الدينية والسياسية، والمثقفين والإعلاميين، وكبار رجال الدولة.وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1442 ستوافق يوم الثلاثاء 13 أبريل المقبل، وأن عدته ستكون 30 يوما.وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في بيان سابق له، إن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة في الساعة الرابعة و31 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يوم الإثنين الموافق 12 أبريل المقبل (اليوم التالي ليوم الرؤية).وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 11 أبريل (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.وأوضح أن الهلال الجديد سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ26 دقيقة وفي القاهرة بـ30 دقيقة، وفي بقية محافظات جمهورية مصر العربية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 26 و31 دقيقة.وأشار إلى أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية بمدد تتراوح ما بين 16- 46 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين 12 أبريل المقبل المتمم لشهر شعبان الحالي.