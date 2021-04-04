إندونيسيا تتلقى 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك الصينى

ذكرت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن تتلقى إندونيسيا 10 ملايين جرعة أخرى من لقاح كورونا الخاص بشركة "سينوفاك" الصينية خلال أبريل الجاري.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا نادية ترميزي وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية "هذا الرقم يضيف إلى توافر لقاح سينوفاك في البلاد والذي وصل إلى 28 مليون جرعة".وأوضحت أنه من المخزون الحالي البالغ 28 مليون جرعة، تم توزيع 5 ملايين جرعة على عدة مقاطعات.. بينما سيتم توزيع 11 مليون جرعة مطلع الشهر الجاري.وأضافت ترميزي أنه من المقرر أن يتم الاستمرار في برنامج التطعيم الخاص بالبلاد ضد كوفيد-19 خلال شهر رمضان المبارك الذي سيبدأ في 13 أبريل الجاري.