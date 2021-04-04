ميرال ماهيليان.. تعرف على قائد موكب المومياوات التى خطفت الأنظار

قادت ميرال ماهيليان، موكب المومياوات الملكية في رحلته عبر القاهرة من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، بإطلالة مختلفة ومميزة، جعلتها محط أنظار وتساؤلات كثيرين.وعلقت ميرال على مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من خلال صفحتها على "إنستجرام"، قائلة: "فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب".ويستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن قائدة موكب المومياوات:- تعمل ميرال في المجال السينمائي أيضًا.- قدمت أول أعمالها عام 2017، مع الفنان أمير كرارة من خلال مسلسله الشهير «كلبش» الجزء الأول.- شاركت ميرال ماهيليان، أيضًا مع بيتر ميمي في بطولة فيلم "القرد بيتكلم" في عام 2017- جسدت دور فتاة تدعى "إنجي الموجي" خلال مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، والذي صدر عام 2018.- والدتها بريطانية الجنسية.- عارضة أزياء مصرية بريطانية.- ولدت في بريطانيا وجاءت لتعيش بقية حياتها في مصر.- وظهرت الموديل المصرية ميرال ماهيليان خلال حفل الأمس، وهى ترتدى الملابس الفرعونية والمكياج الذى أخذ طابع الحضارة المصرية القديمة.