الفلبين تسجل 11 ألفًا و28 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الأحد، تسجيل 11 ألفا و28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة «فلبين ستار» الفلبينية، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 795 ألفا و51 حالة.وتعافى خلال الساعات الـ24 الماضية 41 ألفا و205 أشخاص، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 646 ألفا و100 شخص.وسجلت البلاد خلال الفترة نفسها حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و425 شخصا.