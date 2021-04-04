«الصحة العمانية»: تسجيل 3139 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العُمانية 3139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالسلطنة، ليبلغ إجمالي الحالات المُسجلة 163157 إصابة.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الأنباء العُمانية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 9 حالات وفيات إلى جانب تعافي 2038 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليبلغ عدد المتعافين 146677 حالة، بنسبة تصل إلى 90% ،والوفيات 1690 بنسبة 1%.وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 97 حالة، وإجمالي الحالات في المؤسسات الصحية بلغ 590 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 186 حالة.