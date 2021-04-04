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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العمانية»: تسجيل 3139 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:16 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
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سجلت وزارة الصحة العُمانية 3139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالسلطنة، ليبلغ إجمالي الحالات المُسجلة 163157 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته الأنباء العُمانية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 9 حالات وفيات إلى جانب تعافي 2038 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليبلغ عدد المتعافين 146677 حالة، بنسبة تصل إلى 90% ،والوفيات 1690 بنسبة 1%.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 97 حالة، وإجمالي الحالات في المؤسسات الصحية بلغ 590 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 186 حالة.

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