الملكة نور الحسين: أصلي من أجل «الضحايا الأبرياء»

توجهت الملكة نور الحسين، أرملة عاهل الأردن الراحل الملك حسين بن طلال، اليوم الأحد، بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة.وكتبت أرملة عاهل الأردن على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": أتوجه بالدعاء من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة لكل الضحايا الأبرياء لهذا البهتان الآثم.وفي سياق متصل، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطى، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثانى، لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره فى إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.