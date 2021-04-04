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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم بالتزوير في محررات رسمية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:09 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم " عمرو.م" بالسجن 7 سنوات، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بالسلام.

وكشف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه إلى محكمة الجنايات بأنهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي شهادة بيانات منسوب صدورها إلى وحدة مرور التبين، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاما بالاتفاق مع ذلك المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وساعدوه في ذلك بأن امدوه بالبيانات المراد إثباتها بها، فقام ذلك المجهول بتحرير البيانات المثبته لهما وزيلهما بتوقيعات نسبها زورا لمختصين ومهرها بخاتم شعار الجمهورية زورا لتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى وحدة مرور التبين، فقاموا بتقليده على غرار الأختام الصحيحة، كما استعملا المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قاموا بتقديمه إلى موظفي مشروع إحلال وتجديد سيارات الأجرة للاحتجاج بما دون بهما من بيانات مع علمهما بكونه مزور.

وتوصل المتهمون إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه عبدالرحمن محمد، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعملا طرق احتيالية من شأنها إيهام الآخر بواقعة مزورة وهي أن أوراق السيارة المباعة له صحيحة.

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