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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التعاون الدولي والعمل الدولية يتفقدان المرحلة الأولى من مشروع الألبان بالغربية

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:08 م
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وإيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، صباح اليوم، بتفقد ومتابعة ما تم تحقيقه في إطار المرحلة الأولى من مشروع «روابط»، لتنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان بمحافظة الغربية، والتي تم تنفيذها في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر: خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر (روابط)، والذي يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية.
وتأتي الزيارة في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، للتأكد من تحقيق النتائج المخطط لها.

وتضمنت الزيارة التفقدية، جولة ميدانية بالمركز الخدمي لتجميع الألبان الذي تم تطويره من خلال مشروع «روابط»، وفقًا للمعايير والاشتراطات القياسية، ليصبح مركزًا متكاملا لتجميع الألبان، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والتغذية والخدمات البيطرية وتوفيرها لصغار المزارعين منتجي الألبان؛ بجانب زيارة عدد من صغار المزارعين المربين منتجي الألبان المشاركين في مشروع "روابط" والذين تم دعمهم بأنشطة بناء القدرات في مجالات إدارة الماشية من الأبقار، وجودة الألبان، والأعلاف الحيوانية، والمشكلات البيطرية، وكذلك جولة إلى موقع إنشاء وحدة من وحدات الغاز الحيوي (البيوجاز) التي يتم تنفيذها في إطار مشروع "روابط" لدى عدد من المربين المشاركين في المشروع، وذلك لما لهذه الوحدات من عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية تسهم في دعم تحقيق تنمية ريفية مستدامة.

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