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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: ندعم إجراء الانتخابات بكل الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:40 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكد مسئول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس؛ لإنجاز انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، مطالبا إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات.

وقال عثمان، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، موضحا أنه يدعم إجراءها وتميكن المجتمع الدولي من الرقابة عليها؛ لضمان رقابة جادة.

وأشار مسئول الإعلام لدى الاتحاد الأوروبي في القدس، إلى عدم وجود رد إسرائيلي بالسماح للبعثة الأوروبية للوصول إلى فلسطين للرقابة على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبويوسف، إن إجراء الانتخابات في القدس ترشحًا وانتخابًا يحظى بأهمية خاصة، في ظل محاولات الاحتلال لتغييبها وتنفيذ مخطط صفقة القرن.

وأوضح أبويوسف في تصريحات صحفية، أن إجراء الانتخابات بما فيها القدس المحتلة سيعمل على ترتيب الوضع الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن أي تصريحات تشير إلى احتمالية استثناء القدس من الانتخابات لا يمكن القبول بها.

فيما أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، أن مجرد التلميح بإجراء الانتخابات من دون القدس مسألة غير قابلة للمساومة، وأنه لا يجوز إخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة.
وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعة لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.

ومن جهته، قال عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن إجراء الانتخابات في القدس، هي معركة "فتح" والكل الوطني الفلسطيني، تكريسا لحقيقتها وواقعها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية.

وأضاف القواسمي في بيان صحفي اليوم، أن القدس هي قلب الصراع، ومن أجلها خضنا ونخوض كل المعارك الميدانية والسياسية، ولا حل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عنها.

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