رئيس القابضة للمياه يتابع الاستعداد لاستقبال الصيف ورمضان

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الشركات التابعة للشركة القابضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم وفصل الصيف مع الأخذ فى الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ومراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة.وأوضح التزام الشركات التابعة بخطط الإحلال والتجديد لخطة العام المالى الحالى، ما ساهم فى رفع وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التى تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الالكترونى، والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد.وتابع المهندس ممدوح رسلان، تطورات الموقف التنفيذى، لمشروعات مياه الشرب التى تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة بمحافظات "دمياط – الغربية- القليوبية – الاقصر - بني سويف - الفيوم - كفر الشيخ – المنيا - أسيوط – أسوان"، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصرى، مع ضرورة متابعة رؤساء الشركات التابعة اليومية لمشروعات المبادرة، والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وأن تكون هذه المشروعات على رأس أولويات الشركات خلال الفترة المقبلة.وأكد أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع لا سيما بالجهات الحكومية، مع زيادة معدلات التركيب وفقا لبرنامج زمنى محدد، وتحديد الأولوية لاستبدال العدادات المعطلة، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، مشيرا أنه تم تركيب نحو ٥٠٨ آلاف عداد مسبق الدفع خلال الفترة الماضية، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع، ونقل التجارب الناجحة بين الشركات.وأشار رئيس الشركة القابضة، إلى أهمية بناء الكوادر بالشركات التابعة، وتأهيلهم فنيا وإداريا وماليا، ورفع كفاءة العاملين فى مختلف القطاعات، والتوسع فى تطبيق منظومة الهاند هيلد، وطباعة الفواتير.وشدد رئيس الشركة، على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.