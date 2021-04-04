مصر والسعودية تبحثان سبل تعزيز التنسيق بـ«التعاون الإسلامي»

استقبل المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، اليوم الأحد، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة، السفير محمد نجم.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، وسُبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي والعمل الاسلامي المشترك.