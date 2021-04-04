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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقارير: أوكرانيا تواصل استيراد الطاقة من بيلاروسيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:18 م
استيراد الطاقة من
استيراد الطاقة من بيلاروسيا
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أفادت تقارير محلية في أوكرانيا بأن البلاد ستستمر في استيراد كميات كبيرة من الكهرباء من بيلاروسيا، رغم تعهداتها بالانفصال عن شبكة الكهرباء البيلاروسية التي ترجع إلى العهد السوفييتي.

وأشارت التقارير، اليوم الأحد، إلى أن واردات الكهرباء الأوكرانية من بيلاروسيا منذ بداية العام الحالي فاقت إجمالي الواردات ذاتها خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغ إجمالي واردات الطاقة من روسيا وبيلاروسيا 576 مليون كيلووات، خلال الفترة ما بين 1 يناير حتى 11 مارس 2021، وشكلت الواردات البيلاروسية 83% منها.

وبحسب التقارير، تنضم أوكرانيا إلى ليتوانيا التي تستمر هي الأخرى في استيراد كميات ضخمة من الكهرباء من بيلاروسيا، بعد بدء تشغيل محطة الطاقة البيلاروسية الجديدة "أوستروفيتس" أوائل نوفمبر الماضي، قبيل تعرض أوروبا لموجة من البرد القارس.

يُذكر أن أوكرانيا وليتوانيا تعهدتا بالانفصال عن شبكة الكهرباء البيلاروسية بحلول عام 2023، في إطار سياستهما لإعادة التأقلم مع بقية الدول الأوروبية، إلا أن اعتمادهما الحالي على واردات بيلاروسيا من الطاقة قد بلغ حدا مربكا، بعدما وجدت أوكرانيا نفسها في مأزق إثر تراجع مخزونها من الفحم اللازم لتوليد الطاقة تراجعا خطيرا دون المستويات المسموح بها قانونا بسبب زيادة الطلب على التدفئة خلال فصل الشتاء.

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