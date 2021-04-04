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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 51 طبيبا وممرضا للتحقيق بكفر شكر

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:59 ص
مدينة كفر شكر
مدينة كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة حملة للمرور على مستشفى كفر شكر المركزى والوحدات الصحية لمتابعة مدى الالتزام وانتظام العمل وحسن تقديم الخدمات الصحية والطبية للمرضى.

وتبين من لجنة المرور غياب ٤١ طبيبا عن العمل، كما تبين أيضا غياب ١٠ من طاقم التمريض وتم إعداد مذكرة من قبل لجنة التفتيش المكونة من مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبا رئيس المركز والمدينة وعرضها على اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر والذي حولها إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال رئيس المركز والمدينة إننا نسعى إلى راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام وكذلك متابعة تقديم الخدمات الصحية والطبية ومدى تواجد الأطباء والإمكانيات بالمستشفى المركزى للكشف وعلاج الحالات وأهالينا المرضى والقضاء على أى مشكلات يعانى منها جموع المواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المستشفى المركزى تعد صرح طبى هائل يخدم مرضى المركز والمدينة وحالات الطوارئ طريق بنها المنصورة والمدن المجاورة.

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