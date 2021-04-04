موسيمانى يمنح لاعبي الأهلى راحة 24 ساعة من التدريبات

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الإثنين.ويستأنف الفريق تدريباته في الواحدة ظهر اليوم الأحد على ملعبه "مختار التتش" بمقر النادي في الجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، أمس السبت، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.يذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة مساء أمس السبت، بعد أداء مباراة المريخ السوداني، حيث كانت البعثة الأهلي قد توجهت من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة، لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف الساعة عبر الطائرة الخاصة التي أقلت الفريق إلى السودان.