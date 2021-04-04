رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:58 ص
المهندس أحمد عمران،
المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر
محمد إبراهيم
طباعة
تفقد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس أحمد عمران، ومرافقوه الجولة بتفقد مدخل المدينة والمرور على أعمال تنسيق الموقع بالمجاورة الـ٩ بالإضافة لأعمال الطرق وتنسيق الموقع حول مشروع المستشفي الجامعي.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال الطرق والميادين بمنطقة الأردنية خلف مبنى السنترال، مرورًا بطريق امتداد مدينة ابوحماد، بجانب اعمال تنفيذ الطرق بالأحياء (٣٣،٣٢،٣١،٣٠) "أراضي إسكان اجتماعي".

كما قام مسئولو الجهاز، بالمرور على أعمال تنفيذ مشروع جامعة الزقازيق الأهلية، ومشروع المجمعات الصناعية بالمنطقة الصناعية بمساحة ٦ ملايين م٢.

وأثنى المهندس أحمد عمران، على الجهد المبذول في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة خلال الفترات السابقة، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المقررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة كافة العاملين.
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة
مسئولو «العاشر من رمضان» يتفقدون مشروعات المدينة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

الناقد سيد الوكيل: التفاعل الشعبي مع موكب المومياوات الملكية مبهر

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما