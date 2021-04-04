سلطنة عُمان وإيران تبحثان التعاون المشترك

بحث الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني العُماني، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى السلطنة علي نجفي، التعاون المشترك في عدد من المجالات.وذكر المكتب السلطاني في بيان،أوردته وكالة الأنباء العُمانية،اليوم الأحد أنه تم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومناقشة سبل تطوير عدد من مجالات التعاون بما يحقق مصالح البلدين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.