كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب بالنادي خلال الفترة القادمة.وقال الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الأحد، إن كارتيرون قرر إيقاف إمام عاشور، لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر أمس السبت، دون ذكر حجم السلوك الذي بدر من اللاعب خلال تواجد الفريق بالجزائر.وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "5 جويلية" في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليرفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة الرابعة، ويحيي آماله في بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.