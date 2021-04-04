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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موقع بريطاني: صلاح الأوفر حظا للفوز بالحذاء الذهبي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:56 ص
صلاح
صلاح
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ذكر موقع "جيف مي سبورت" البريطاني، اليوم الأحد، أن مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، أصبح الأوفر حظا للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة بعد الهدف الذي سجله في شباك فريق أرسنال في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على أرض ملعب الإمارات.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن المهاجم المصري سجل حتى الآن 18 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وهو الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة، بينما سجل صلاح في الإجمالي 93 هدفًا في 150 مباراة في الدوري الإنجليزي.

أما عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في آرسنال، يأتي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 17 هدفا، يليه البرتغالي برونو فرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد برصيد 16 هدفا، وفي المركز الرابع الإنجليزي دومينيك كالفيرت مهاجم فريق إيفرتون برصيد 14
وكان صلاح، قد أحرز لقب هداف البريمييرليج مرتين في موسمي 2017-2018 و2018-2019 برصيد 32 و22 هدفًا على الترتيب.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد فاز على آرسنال بثلاثية خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي 2021.

وبهذه النتيجة اقترب ليفربول إلى المركز الرابع، وأصبح خامس الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 42 في المركز التاسع.

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