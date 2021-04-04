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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السر في بير» فوازير للتوعية بالرى الحديث خلال رمضان

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:56 ص
السر في بير
السر في بير
وائل القمحاوي
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تنفذ وزارة الموارد المائية والري، خطة التوسع فى الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات والمحاضرات للتعريف بأهمية الرى الحديث وتفعيل بروتوكولات التعاون مع البنوك والتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث وكذلك إعادة تأهيل الترع والمصارف على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن تنظيم عدة فعاليات للتعريف بالرى الحديث وأهميته فى ترشيد المياه ومنها بث فوازير "السر في بير" يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة ١٢:٣٠ الى ١٢:٤٥ ظهرًا على إذاعة الشباب والرياضة FM 108، ماعدا يوم الجمعة، للتعريف بأساليب الري الحديث وطرق استخدامها.

كما سيتم منح الفائزين جوائز مالية مقدمة من مشروع EU Water STARS، الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، خاصة أن المشروع يساهم في تحقيق خطة مصر المتمثلة في استخدام وسائل الري الحديثة في مليون فدان بنهاية عام 2024.

من جانبه قال المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري لـ"الدستور"، إن المشروعات تستهدف تطوير أساليب الري إلى حديثة بدلا من الطرق التقليدية مثل الغمر، فى عدة محافظات منها الفيوم، وذلك من خلال إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي وتعزيز مفاهيم المزارعين وتفعيل روابط المستخدمين.

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