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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم بطلة الجمهورية للمكفوفين.. ويقرر إعادة بناء منزلها

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:56 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب المحافظ، آية حمادة علي محمد، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين بكفر الشيخ، بطلة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين للعام الثالث على التوالي، والتي سبق لها الفوز ببطولة العالم لرفع الأثقال للمكفوفين عام 2019م، وحصلت على 8 ميداليات، منهم 6 ذهب وميدالية فضية وأخرى برونزية، وتستعد للمشاركة في بطولة العالم المقبلة بجورجيا.

وأهدى محافظ كفر الشيخ بطلة العالم، مصحفًا ودرع المحافظة، وشهادة تقدير، وقرر صرف مكافأة مالية، كما وجه الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوفير كل الإمكانات لبطلة العالم والجمهورية، كما وجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتوفير صالة ألعاب للبطلة للتدريب ووجه بعنايتها، إضافة لدعمها، كما وجه بإعادة بناء منزل بطلة العالم والجمهورية نظرًا لسوء حالته.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، صديق، مسئول مؤسسة مصر الخير بكفر الشيخ.

وقالت أيه حمادة، بطلة الجمهورية والعالم، إن تكريم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لها، أعاد لها الثقة في نفسها، ودليلًا على رعاية واهتمام الدولة بأبنائها المتفوقين، مشيرًا إلى أن هذا التكريم ودرع المحافظة الذي تسلمته أعطاها أكبر دافع لمواصلة دفاعها عن لقبها الذي فازت بها على مستوى العالم عام 2019م، ولولا جائحة كورونا، لحصلت على البطولة للعام الثاني عام 2020، مؤكدة أن مقابلة المحافظة واستجابته لكل مطالبها، أراحها نفسيًا.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أيه حمادة، بطلة الجمهورية، ضربت أروع الأمثلة في التحدي والصبر، لتكون نموذجًا يحتذى به، فلم تكتف بالحصول على بطولة الجمهورية في رفع الأثقال للمكفوفين مرة واحدة، ولكن أصرت على الاحتفاظ بالبطولة للعام الثالث على التوالي، إضافة لفوزها ببطولة العالم عام 2019، وتسعد لبطولة العالم المقبلة لترفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يقدم التهنئة لوالد ووالدة البطلة فهما الأبطال الحقيقيين في دعم ومساندة نجلتهم لتصل للعالمية، كما وجه الشكر للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات المديرية والطلاب، والمسئولين بمدرسة النور للمكفوفين والتربية الخاصة، والأبطال من ذوي الهمم الذين تحدوا كل الظروف وواصلوا نجاحاتهم في العديد من المجالات والأنشطة، وأثبتوا أنهم قادرون على تحقيق المستحيل بإذن الله معتمدين على ربهم، واثقين في أنفسهم وقدراتهم التي منحها الله لهم.

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