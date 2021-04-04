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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:55 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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ذكرت هيئة ميناء دمياط، أن حركة تداول السفن بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الأحد أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 35296 طنا، تشمل 14162 طن فوسفات، و1971 طن رمل، و16963 طن يوريا، و2100 طن ألواح جبس، و100 طن كحول.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 38388 طنا، تشمل 16800 طن ذرة، و14406 أطنان قمح، و1999 طن فول صويا، و1094 طن خشب زان، و1315 طن أبلكاش و2215 طن صودا و555 طن حديد سلك.

وأوضح المركز أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 56 حاوية مكافئة؛ تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وسلوفينيا وباكستان وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والصين وفيتنام والهند، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 120 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 829 حاوية مكافئة.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 28285 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 181486 طنا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 2194 شاحنة.

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