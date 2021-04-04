المشدد 6 سنوات لعامل و6 أشهر لسائق روّجا الهيروين في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بسجن سائق 6 أشهر وغرامة 500 جنيه، وسجن عامل 6 سنوات مشددة وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتجارهما في جوهر الهيروين المخدر في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط الشاذلي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، وخالد عبدالغفار النجار.وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين "أ. ج"، سائق، و"ج. ر"، عامل، بحيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة ذخيرة خرطوش دون ترخيص.وشهد النقيب شرطة أحمد مصلح، بقسم شرطة البساتين، بأنه ضبط المتهمين نفاذا لإذن النيابة العامة، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على «ذخيرة خرطوش، وهاتف محمول»، وبحوزة الثاني «كيس يحتوى على لفافات بداخلها جوهر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول»، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزيا إحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والذخيرة بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل تواصلهما مع عملائهما.