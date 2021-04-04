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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

53 وفاة و1206 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:53 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 53 حالة وفاة و1206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأشار المركز إلى تسجيل 950 حالة شفاء جديدة، منبهًا بان الإصابات الجديدة جرى تسجيلها من بين 6331 عينة وصلت إلى المختبراىت المختلفة المنتشرة في مختلف مناطق البلاد.

وبذلك، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ وصوله إلى ليبيا في مارس من العام 2020 إلى 162 ألف و294 حالة، مازال 10 آلاف و319 منها نشطة، بينما توفي 2737 حالة، وتعافى 149 ألف و238 حالة.

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