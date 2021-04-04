أعمال توسيع بشوارع الوراق تمهيدا لرصفه.. والأهالى: «الأزمة فى البائعين»

شهدت بعض شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أعمال توسيع تمهيدا لبدء عملية الرصف والتطوير، خاصة شارع التل امتدادا للدائرى اتجاه عزبة الخلايفة والذي يقع فيها سوق الفاكهة والخضروات الخاص بالمنطقة.وكان قد استغاث العديد من الأهالي بسبب تهالك أرض الطريق بسبب بائعي السوق وهو ما استجابت له الجهات المعنية وحي منطقة الوراق وتوجهوا لرصف الشوارع وتطويره وأعمال التوسيع."الأزمة في بائعين السوق بيشيلوا حاجتهم ويرجعوا بيها تاني" هكذا علق أحد أهالي منطقة الوراق على أزمة الطريق والذي أكد أن الباعة بمجرد أن تنتهي أعمال الرصف والتطوير سرعان ما يعودوا مرة أخرى لافتراش الأرض.وأضاف محمد عبدالعاطي أحد سكان المنطقة أن شارع التل امتدادا للدائري من أكثر الشوارع المتهالكة في المنطقة وكانت تحتاج لتطوير وترميم سريعا خاصة وأنه يمر بها العديد من السيارات، لافتا إلى أن الأزمة في وجود باعة السوق.والتقط منه أطراف الحديث محمود جابر أحد سكان الأهالي والذي أوضح أن الباعة في السوق سبب أساسي في تدهور الطريق وازدحامه، مشيرا إلى أن من الضروري وجود مكان بديل لهم بعيدا عن الطرق العمومية لعدم حدوث أزمة.