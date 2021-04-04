رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أعمال توسيع بشوارع الوراق تمهيدا لرصفه.. والأهالى: «الأزمة فى البائعين»

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:52 ص
أعمال توسيع بشوارع
أعمال توسيع بشوارع الوراق
آية سالم - أحمد التمساح
طباعة
شهدت بعض شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة أعمال توسيع تمهيدا لبدء عملية الرصف والتطوير، خاصة شارع التل امتدادا للدائرى اتجاه عزبة الخلايفة والذي يقع فيها سوق الفاكهة والخضروات الخاص بالمنطقة.

وكان قد استغاث العديد من الأهالي بسبب تهالك أرض الطريق بسبب بائعي السوق وهو ما استجابت له الجهات المعنية وحي منطقة الوراق وتوجهوا لرصف الشوارع وتطويره وأعمال التوسيع.

"الأزمة في بائعين السوق بيشيلوا حاجتهم ويرجعوا بيها تاني" هكذا علق أحد أهالي منطقة الوراق على أزمة الطريق والذي أكد أن الباعة بمجرد أن تنتهي أعمال الرصف والتطوير سرعان ما يعودوا مرة أخرى لافتراش الأرض.

وأضاف محمد عبدالعاطي أحد سكان المنطقة أن شارع التل امتدادا للدائري من أكثر الشوارع المتهالكة في المنطقة وكانت تحتاج لتطوير وترميم سريعا خاصة وأنه يمر بها العديد من السيارات، لافتا إلى أن الأزمة في وجود باعة السوق.

والتقط منه أطراف الحديث محمود جابر أحد سكان الأهالي والذي أوضح أن الباعة في السوق سبب أساسي في تدهور الطريق وازدحامه، مشيرا إلى أن من الضروري وجود مكان بديل لهم بعيدا عن الطرق العمومية لعدم حدوث أزمة.

موضوعات متعلقة

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

حفيدات نفرتيتي وحتشبسوت.. نساء في حفل الموكب الملكي يبهرن العالم

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

عرض 4 ليالي لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

«الهارب».. قصة تشيخوف عن كذب الكبار

«المصرية اللبنانية» تصدر «للقلب مرسى أخير» لرشا سمير