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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين عبر «فيس بوك»

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:52 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين عبر منصات التسوق الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مُستغلين رغبتهم فـى شراء هواتف محمولة، وانتحال أحدهم صفة مندوب بشركة شحن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهواتف المحمولة الدالة على عملهم الإجرامي، ومستندات لشركات شحن لفحصها لبيان إن كانت مزورة من عدمه.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود بلاغ من بعض المواطنين بتعرضهم لوقائع النصب من قبل أحد الأشخاص عقب استدراجهم عبر منصات التسوق الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُستغلًا رغبتهم فـى شراء هواتف محمولة وإيهامهم بقدرته على توفير تلك الهواتف بأسعار مخفضة وقيامهم بتحويل مبالغ مالية عبر إحدى خدمات تحويل الأموال، وعقب ذلك اكتشفوا تعرضهم لوقائع نصب وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وتوصلت التحريات بتكثيف التحريات أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلان، مقيمان بالإسكندرية، حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فـى النصب على المواطنين عن طريق استخدامهما أساليب احتيالية تمثلت فـى قيام أحدهما باستدراج المجنى عليهم عن طريق نشر إعلانات ترويجية لبيع هواتف محمولة بأسعار مخفضة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقيام الثانى بالتواصل معهم مُنتحلًا صفة مندوب بشركة شحن، فضلًا عن قيامهما بإرسال صور من فواتير الشحن ممهورة بأختام منسوب صدورها لعدد من الجهات.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبحوزتهما هواتف محمولة بفحصها تبين وجود آثار ودلائل تُشير لارتكاب تلك الوقائع، و6 شرائح لخطوط هواتف محمولة "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" و46 إيصال مُصطنع منسوب صدورها لعدد من شركات الشحن، و3 أكلاشيهات مُقلدة باسم شركة شحن وكارت فيزا، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما تلك الوقائع بقصد تحقيق مكاسب مادية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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