جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

تقدم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة افتتاح متحف الحضارة المصرية، مشيدًا بالتنظيم المشرف والحضاري الذي ظهر خلال حفل نقل المومياء والذي عكس ما تم به من جهد غير مسبوق، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وكافة الهيئات والأفراد المشاركة في وقائع الحفل.وأكد رئيس جامعة أسيوط أن ما شهده العالم بأسره أمس خلال وقائع افتتاح المتحف وحفل نقل المومياوات أظهر للعالم أجمع عظمة وعراقة الدولة المصرية والتى سطرت للتاريخ بأحرف من نور أعظم حضارة عرفها العالم منذ آلاف السنين، كما أنه يعكس حرص الدولة المصرية الحديثة على استحضار عظمة الأجداد وعبق أمجادهم من أجل تعزيز مكانة مصر القديمة والحديثة والتأكيد على عزم القيادة السياسية على استعداد مصر لريادتها العالمية وغرس روح الفخر والانتماء بتاريخ مصر وعظمتها لدى الأجيال الجديدة.