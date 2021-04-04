نائب محافظ القاهرة يتابع أداء موظفي المركز التكنولوجي بالزاوية الحمراء

واصل الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة، المرور على المراكز التكنولوجية ومتابعة مهام تسهيلها للإجراءات الممقدمة من المواطنين.وقام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء، بالمرور بنطاق الحى لمتابعة سير العمل وتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية الحمراء لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد نائب محافظ القاهرة خلال جولته على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة مع المتقدمين للمركز التكنولوجي.تأتي الأعمال تنقيذا لتكبيفات اللواء خالد عبدالعال بمتابعة ومراقبة المراكز التكنولوجية والخدمات المقدمة منها للمواطنين.