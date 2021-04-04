«كورونا» يخطف سفير إندونيسيا في السودان

نعت وزارة الخارجية السودانية، روساليس رسلند عدنان، سفير جمهورية إندونيسيا لدى السودان، والذي توفي بالخرطوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأحد إن السفير الراحل عمل بجد لتوطيد العلاقات السودانية الإندونيسية، وأسهم بدأب وإصرار على تنشيطها في جميع المجالات، متقدمة لعائلته وحكومته وشعبه وأصدقائه من المواطنين السودانيين والسفراء والسلك الدبلوماسي قاطبة بأحر التعازي.