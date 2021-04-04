وزير التموين للقطاع الخاص: خطة لتطوير شركاتنا.. «تعالوا شاركونا»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض "أهلا رمضان".وأضاف مصيلحي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية، أن القطاع له أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها، ما يوفر عملات صعبة، لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخرى، كاشفا أن وزارة التموين أدركت أهمية تطوير الشركات التابعة لها وتم الانتهاء من دراسة جدوى شركتي قها وإدفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.وتابع، أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركتي "قها" و"إدفينا" إلى شركات مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر: "من فضلكم تعالوا شاركونا".وأكد المصيلحي على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلى الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبرى لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.وشدد، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة وكذلك العكس، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة، لافتا إلى أنه قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها 4 مخازن كبرى في عدد من المحافظات.وأضاف، أن شركة "رانجيس" الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبرى في العبور و6 أكتوبر.وأوضح المصيلحي، أنه تم أيضا افتتاح نحو 6 آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة، ويتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح 1000 منفذ.