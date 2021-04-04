بولندا تسجل 22 ألفا و947 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في بولندا اليوم الأحد، 22 ألفا و947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليونين و438 ألفا و542 حالة.وذكرت الوزارة وفقا لـ"راديو بولندا"، أنه تم تسجيل 204 حالات وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 54 ألفا و941 حالة.