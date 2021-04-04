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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية: حديقة نموذجية لأهالي شبين الكوم ونقل شارع مصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:44 ص
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن أعمال إنشاء شارع مصر بمدينة الباجور قد بدأت، والجاري إنشائه بجوار مركز شباب الباجور، وكذلك التفكير في تطوير ونقل شارع مصر بشبين الكوم في الحديقة التي يتم تطويرها بجوار ميدان عمر أفندي، للاستفادة من للمشروع كما يجب وتقديم تسهيلات للشباب المشارك فيه.

وأشار محافظ المنوفية، إلى تطوير الحديقة القرية من ميدان عمر أفندي، ونقل شارع مصر من مكانه الحالي إلى هناك، مشيرًا إلى أن الدخول في هذه الحديقة سيكون مجاني لتكون متنفس لأهالي شبين الكوم، وإتاحة الفرصة الأكبر لأصحاب أكشاك شارع مصر من الشباب للاستفادة من تواجد المواطنين وتقديم خدمات مميزة تليق بالمواطن المنوفي.

وأكد أبوليمون في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أعمال إنشاء شارع مصر بمدينة الباجور، والموجود بجوار مجلس مدينة الباجور ومركز الشباب، قد بدأت ووصلت إلى 15%، لفتح مجال عمل لبعض الشباب بمظهر حضاري، بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالي مليون و357 ألف جنيه.

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