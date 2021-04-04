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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:44 ص
الدكتور محمود صديق،
الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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ترأس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ اجتماعًا للجنة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.

وعلى هامش الاجتماع قدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة للكليات الثلاث التي اعتمدت من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة اعتمد ثلاث كليات جديدة بجامعة الأزهر، وهي: كلية أصول الدين بالقاهرة، وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط.
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي
نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي

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