نائب رئيس جامعة الأزهر يترأس اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي

ترأس الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ اجتماعًا للجنة الإرشاد الأكاديمي بالجامعة.حضر الاجتماع كل من: الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم بطنطا.وعلى هامش الاجتماع قدم الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، التهنئة للكليات الثلاث التي اعتمدت من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة اعتمد ثلاث كليات جديدة بجامعة الأزهر، وهي: كلية أصول الدين بالقاهرة، وكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بأسيوط.