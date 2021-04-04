كشف آلية الاعتراض على قوائم الانتخابات التشريعية الفلسطينية

كشفت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين المقرر في 6 أبريل الجاري.وذكرت اللجنة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يرفق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض.وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطيا على النماذج المخصصة لذلك، خلال الفترة ما بين 6 وحتي 8 إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة، أو أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.وأوضحت أنه يمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps)، مؤكدة أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قرارا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيا بقرار اللجنة، ومشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.ولفتت اللجنة إلى أن يوم 29 أبريل الجاري هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة، وأنها ستعلن يوم 30 أبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.