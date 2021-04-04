من وراء إطلالات نجوم مصر في الموكب الملكي المهيب؟

أذهلت مصر العالم بأسره في الموكب الملكي المهيب الذي تابعه الملايين في جميع أنحاء الأرض، تم نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.كان الحدث منظما بشكل جيد، وكانت أدق التفاصيل مثالية، وكان أحد الأشياء التي كان يتحدث عنها الجميع على وسائل التواصل الاجتماعي هي الموضة والمكياج، حيث كان المشاركين في الموكب يرتدون أزياء زرقاء وبيضاء، والتي ربطت ما كان يرتديه أسلافنا منذ آلاف السنين، وبالنسبة للماكياج، كان الأسلوب مذهلا ويحمل من التعقيد والبساطة ما يجعلك تفخر بهذا الأسلوب.ارتدى مشاهير مصر مثل منى زكي ونيللي كريم ويسرا ملابس فرعونية أنيقة، بينما ارتدى رجال الحفل أحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وأحمد عز بدلات أنيقة وتحدثوا عن العصور القديمة، عن مصر وحضارتها.كانت مصممة الأزياء المصرية نور عزازي وراء اثنين من الأزياء الجميلة لهذه الليلة، بما في ذلك فستان نيللي كريم المصنوع يدويًا بالكامل، بينما ارتدت مقدمة الحفل الرئيسية جاسمين زكي فستان عزازي الوردي الفاتح المزين بالرموز المصرية الرائعة، أما المذيعة الثانية ناردين فرج تألقت بفستان من تصميم زهير مراد، والماكياج من عمل دينا الكاشف، والشعر كان بيد طاهر جميل.وكان مظهر كل نجم بتوقيع مصممي الأزياء مي جلال وخالد عزام، الذين حرصوا على إبهار العالم بأسره بخيارات الملابس الأنيقة والرائعة التي تناسب مشاهيرنا، وعندما تعلق الأمر بالمكياج والشعر، تمكنت آية عبد الحميد وأحمد منير ومنى جمال ودينا ديميتري من إنتاج إطلالات ذهبية مصرية حقيقية.واجتاحت العلامات التجارية المحلية قسم المجوهرات، بقطع أكملت الأزياء الرائعة، فمنى زكي ارتدت طقمًا مذهلًا من قلادة وزوجًا من الأقراط من عزة فهم، بينما أذهلتنا مجوهرات ROCK بمجموعة Lotus المستوحاة من مصر القديمة، والتي ارتدتها جاسمين زكي.أما بدلات النجوم فكانت حسب الطلب من أورانج سكوير القاهرة، وكانت هناك دبابيس مستوحاة من مصر القديمة، والتي جذبت الكثير من الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي تم تصميمها بواسطة Huwa Design.