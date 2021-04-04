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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة هدر المياه.. خطة لتبطين ترع الدقهلية والقليوبية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:42 ص
تبطين ترع الدقهلية
تبطين ترع الدقهلية
وائل القمحاوي
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تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر؛ لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التي تهدر وتفقد في الشبكة المائية على طول مجرى النيل، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وتفقد المهندس بلال عبد القادر، مدير عام ري القليوبية، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ومنها أعمال تأهيل ترعة "ج اليسري" للبحر الخليلى زمام هندسة ري شبين القناطر، وترعة النعامنة زمام هندسه ري مشتول السوق، وترعة أم الفئران زمام هندسة ري شبرا، وتإهيل ترعة كشمير اليمنى، والبدأ فى حفر وارنكة ترعة السلمانية، وتبطين ترعة الزماخ زمام هندسة ري شبين القناطر، وترعة الشغانبة زمام هندسة ري غرب بلبيس، وترعة الديسة، وترعة البرشومية، مع التأكيد على الالتزام بمواصفات واشتراطات العقد وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة.

كما واصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، الأحد، أعمال تأهيل الترع بدائرة جنوب ومنها تأهيل وتبطين ترعة شكرالله بطول 4000 متر، بينما بلغ ما تم تنفيذه 1915 مترا دبش بالقاع والميول والقدمات و1360 متر خرسانة تبطين و13 متر مكعب خرسانة بنسبة تنفيذ بلغت 36.85%، وجاري العمل على ترعة شكر الله من خلال تجهيز الأرنكة والحفر والردم خلف القدمات والتجهيز لصب خرسانة التبطين بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل، بجانب تعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

لمواجهة هدر المياه.. خطة لتبطين ترع الدقهلية والقليوبية
لمواجهة هدر المياه.. خطة لتبطين ترع الدقهلية والقليوبية
لمواجهة هدر المياه.. خطة لتبطين ترع الدقهلية والقليوبية
لمواجهة هدر المياه.. خطة لتبطين ترع الدقهلية والقليوبية

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