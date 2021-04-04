اتحاد الجمعيات: بدء تسجيل المؤسسات على المنصة الإلكترونية لتوفيق أوضاعها

قال طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الأهلية، بدأت التسجيل على المنصة الإلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي.وأكد في تصريحات للدستور، أن القانون الجديد يمثل فرصة عظيمة لمنح منظمات العمل الأهلي دور أكبر وأكثر أهمية في تنمية المجتمع.وأشار إلى أن المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة.من جانبها أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع الجمعيات واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الأهلي وتفعيل دورهم بشكل أكبر، وذلك من أجل حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي بها العديد من المميزات منها الشفافية واحترام حقوق الإنسان وحرية العمل الأهلي وتفعيل التحول الرقمى وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية.وأضافت أن القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون مواد للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.