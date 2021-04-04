كازاخستان تسجل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 253 ألفا و107 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1299 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 223 ألفا و835 حالة.وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 26 ألفًا و95 شخصا، منهم 9 آلاف و100 مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.