غدا.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمصر الجديدة

أهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق (ميدان روكسي - شارع المرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة) وضعف المياه عن (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته)، أشارت الشركة إلى أن الانقطاع يبدء اعتبارا من غدا الأثنين الساعة الثامنة صباح الموافق 5 4 2021 وحتى الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم.وأوضحت شركة المياه أن الانقطاع يأتي لما تقوم به من أعمال لتحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح، والتى يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر 1000 مم بميدان السواح.وأهابت الشركة باصحاب المخابز والمستشفيات بتديير احتياجهم في الفترة المتأثرة بالأعمال، على أنه سيتم تدبير سيارات للمياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.