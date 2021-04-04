المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان يبدأ زيارة لكابول لبحث عملية السلام

بدأ المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، زيارة إلى العاصمة الأفغانية (كابول) لبحث الاستعدادات المتعلقة بعملية السلام.وقال مصدر في هيئة المصالحة الوطنية الأفغانية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن المبعوث الأمريكي للسلام التقى زعيم هيئة المصالحة عبد الله عبد الله، لبحث الخطوات المقبلة بشأن دفع عملية المفاوضات بين طالبان والحكومة.وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن خليل زاد سافر إلى عدة دول في المنطقة لتسريع المفاوضات بشأن إنهاء الصراع في أفغانستان.