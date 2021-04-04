البرلمان الإيراني: على أمريكا إلغاء العقوبات المفروضة علينا بالكامل

رحب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، باتفاقية التعاون الشامل بين طهران والصين، مشددًا على أنه يتعين على واشنطن إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده.وقال خلال اجتماع البرلمان، "نرحب باتفاقية التعاون الشامل مع الصين ونعتبرها خطوة استراتيجية تثبت أن العالم لا يقتصر على الغرب فحسب"، موضحا أن "التوقيع على هذه الاتفاقية، بمثابة تحذير هام للولايات المتحدة لتدرك أن العلاقات الدولية تتغير بسرعة في غير صالحها".وأشار إلى أن البرلمان الإيراني سيشرف على أي اتفاقيات أو عقود ستنجم عن مذكرة التعاون المشترك مع الصين، قبل أن تصبح على جدول أعمال الحكومة، وسيطلع الشعب الإيراني على مفاد الاتفاقية.وأضاف قاليباف: "رفع العقوبات على الورق لا يلبي تطلعات الشعب الإيراني، وعلى أمريكا إلغاء العقوبات عمليا وبالكامل"، لافتا إلى أن "القانون البرلماني -الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة المصالح الإيرانية- حقق انفراجا في المسار الدبلوماسي، وعلى الجهاز الدبلوماسي استغلال الفرصة لرفع العقوبات".