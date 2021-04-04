وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا إلى تايوان وتضم 199 ألفا و200 جرعة

ذكرت وكالة الأنباء التايوانية، أن شحنة الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا ( كوفيد-19) المخصصة لتايوان من خلال برنامج مشاركة اللقاحات العالمي"كوفاكس"، وصلت إلى مطار تايوان "تاويوان الدولي" صباح اليوم الأحد.وأوضحت أن الشحنة مكونة من 199 ألفا و200 جرعة من لقاح أسترازينكيا، حيث وصلت من العاصمة الهولندية أمستردام.ووقعت تايوان عقودًا لشراء 10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكيا و5.05 مليون جرعة من لقاح مودرنا و4.76 مليون جرعة من أنواع لقاحات غير محددة من خلال برنامج تخصيص كوفاكس.يذكر أن شحنة اليوم الأحد هي الدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة لتايوان من خلال كوفاكس، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19.