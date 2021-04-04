رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:35 ص
أيمن سعيد
أيمن سعيد
جمال عاشور
طباعة
أعرب الفنان أيمن سعيد، عن سعادته بفوزه بجائزة فاروق حسني للرسم، مؤكدًا: «سعيد بحصولي على المركز الأول وخصوصا في حدث مهم وهو مسابقة مؤسسة فاروق حسني للفنون، اسم له تاريخ وضمن مشاركة شباب أعمالهم على مستوى الحدث، حيث كان المكان مفعم بحركة فنية عظيمة».

وقال في تصريحاته لـ«الدستور»، إن العمل الفائز «الصحوة»، حيث أن الجميع يمر بفترات بها خمول ويأس، وفي لحظة تظهر صحوة نتحدى بها أي ظروف صعبة تواجهنا، موضحًا أنه عبر عن هذا المفهوم من خلال عنصر فتاة تترك كرسي متحرك، الذي يمثل القيود واليأس وتتشبث بجبل مع إظهار تباين بين أسلوب التهشيم والتناثر لأجزاء العناصر وأسلوب آخر واقعي في رؤية مكتملة للعنصر.

وأوضح أنه شارك في العديد من المسابقات والمعارض جماعية، منها صالون الشباب والمعرض العام ومهرجان ضي للشباب وفاز بجائزة زياد بكير صالون الشباب الدورة 28.

وأضاف أن المسابقات التي تقدم للشباب، تخلق تنافس كبير وإنتاج أعمال إبداعية متنوعة، ومنح فرصة للشباب إنهم يشاركوا أفكارهم، وفتح أبواب تواصل بين الفنانين وبعضهم، موضحًا أن الساحة الفنية في الوقت الحالي أصبحت غنية بأفكار ووسائل لم تكن موجودة من قبل.
أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل
أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل
أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل
أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021


الصور

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

image description

محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان

image description

جامعة أسيوط ترصد أبرز مشكلات «الأزهرية للفتوى» وقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

الأكثر قراءة

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إخلاء دار أوبرا سيدنى إثر تسرب للغاز

«اسم المولود».. فتنة «صاحب الحق» التي تهدم البيوت

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

مثقفون عرب عن موكب المومياوات: مصر تصنع الهرم الرابع

أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم