أيمن سعيد: العمل الفائز بجائزة فاروق حسني يناهض الخمول والكسل

أعرب الفنان أيمن سعيد، عن سعادته بفوزه بجائزة فاروق حسني للرسم، مؤكدًا: «سعيد بحصولي على المركز الأول وخصوصا في حدث مهم وهو مسابقة مؤسسة فاروق حسني للفنون، اسم له تاريخ وضمن مشاركة شباب أعمالهم على مستوى الحدث، حيث كان المكان مفعم بحركة فنية عظيمة».وقال في تصريحاته لـ«الدستور»، إن العمل الفائز «الصحوة»، حيث أن الجميع يمر بفترات بها خمول ويأس، وفي لحظة تظهر صحوة نتحدى بها أي ظروف صعبة تواجهنا، موضحًا أنه عبر عن هذا المفهوم من خلال عنصر فتاة تترك كرسي متحرك، الذي يمثل القيود واليأس وتتشبث بجبل مع إظهار تباين بين أسلوب التهشيم والتناثر لأجزاء العناصر وأسلوب آخر واقعي في رؤية مكتملة للعنصر.وأوضح أنه شارك في العديد من المسابقات والمعارض جماعية، منها صالون الشباب والمعرض العام ومهرجان ضي للشباب وفاز بجائزة زياد بكير صالون الشباب الدورة 28.وأضاف أن المسابقات التي تقدم للشباب، تخلق تنافس كبير وإنتاج أعمال إبداعية متنوعة، ومنح فرصة للشباب إنهم يشاركوا أفكارهم، وفتح أبواب تواصل بين الفنانين وبعضهم، موضحًا أن الساحة الفنية في الوقت الحالي أصبحت غنية بأفكار ووسائل لم تكن موجودة من قبل.