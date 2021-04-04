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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«بحوث الصحراء» يفتتح مؤتمرا حول «الكينوا» بالوادي الجديد

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:32 ص
الدكتور عبدالله زغلول
الدكتور عبدالله زغلول
عبدالناصرمحمد
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افتتح الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم، المؤتمر الختامي "الزراعة الذكية لتطوير نظم سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالوادي الجديد"، بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي، بحضور الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، وأساتذة وباحثين مركز بحوث الصحراء وممثلي محافظة الوادي الجديد وفريق العمل بالمشروع والمزارعين.

وقال زغلول، في تصريحات صحفية، إن محصول "الكينوا"، من المحاصيل الأكثر تحملا للإجهادات البيئية والتغيرات المناخية وأقل استهلاكا للمياه، فضلا عن أنه لا ينافس القمح، حيث يمكن زراعته في المناطق الجديدة، موضحا أن التغيرات المناخية تعد من أهم الظواهر التي تسبب تحديات كبيرة على مستوى العالم، الأمر الذي يؤدى إلى التأثير المباشر وبعيد المدى على قطاع الزراعة، ومن ثم على الأمن الغذائي المصري، ما ينعكس علي مراجعة التراكيب المحصولية التي تتحمل هذه التحديات.

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