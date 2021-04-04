التشيك تعدل إجراءات التعامل مع الوافدين من دول تفشي كورونا

قررت وزارة الصحة في التشيك اليوم الأحد تعديل إجراءات التعامل مع الوافدين إلى البلاد وفق درجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في تلك البلادوقررت وزارة الصحة إلزام الوافدين بالخضوع لاختبار الكشف عن الفيروس قبل دخول البلاد فقط في حال قدومهم من دول ذات خطورة تفشي عالية جدا للفيروس.وذكر راديو "براغ الدولي" أنه يمكن للعائدين من الدول ذات الخطورة العالية والمتوسطة الخضوع للاختبار داخل التشيك بشرط عدم استخدامهم المواصلات العامة، كما سيكون عليهم الخضوع للعزل الذاتي والخضوع للاختبار خلال خمسة أيام من تاريخ الوصول.وتسري القرارات الجديدة المتعلقة بقيود السفر والوصول بدءا من غد الإثنين.يشار إلى أن محكمة بالعاصمة براغ ألغت خلال الأيام الماضية نسخة سابقة أكثر تشددا من هذه الإجراءات، والتي تطلبت إخضاع جميع الواصلين لاختبار الفيروس قبل دخولهم البلاد نظرا لكونها "غير مبررة بشكل قوي".