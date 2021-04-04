ماليزيا: سنراجع استخدام لقاح أسترازينيكا

صرح وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين اليوم الأحد أن بلاده ستراجع استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعد حالات الجلطات الدموية والوفيات التي ظهرت في المملكة المتحدة.ونقلت صحيفة ذا ستار المحلية الماليزية عن الوزير القول " إن القرار بشأن اللقاح سيتم اتخاذه خلال اجتماع لجنة اللقاح بعد غدا الثلاثاء، مضيفا:" سوف نتلقى تقريرًا من مجموعة من الخبراء حول آخر التطورات المتعلقة بهذا اللقاح، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات ومن الهيئة التنظيمية للمملكة المتحدة حول جلطات الدم وسننظر في البيانات المتاحة."وأضاف: "ومع ذلك، لا ينبغي أن يقلق الجمهور لأن ماليزيا لم تتسلم بعد لقاح أسترازينيكا على الرغم من أنه تمت الموافقة عليه (بشروط) للاستخدام".وأفاد بأن الحكومة طلبت حوالي 6.4 مليون جرعة و1.4 مليون جرعة أخرى عبر "كوفاكس"، من المتوقع تسليمها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة لديها العديد من الخطط الاحتياطية في حال عدم استخدام اللقاح في ماليزيا.وقال أيضًا إن شركة فايزر عرضت 12.8 مليون جرعة أخرى من اللقاح، بالإضافة إلى 30 مليون جرعة تم طلبها بالفعل، وفي الوقت الحالي، تمت الموافقة على استخدام لقاحي فايزر وسينوفاك في ماليزياوأفادت تقارير صحيفة أن المنظم الطبي البريطاني قال أمس السبت إن 7 من كل 30 شخصًا أصيبوا بجلطات دموية بعد تلقي لقاح أكسفورد أسترا زينيكا قد ماتوا.