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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قومي الطفولة» يحبط زواج طفلة بالمنيا يوم زفافها

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:47 ص
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة نجاحه في إحباط زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، بإحدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، في يوم زفافها.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل التابعة للمجلس قد تلقت بلاغا، أمس السبت، عبر الخط الساخن (16000) من أحد المواطنين يفيد بعزم أهل طفلة، 15 عاما، تزويجها، وسيتم إتمام مراسم الزواج مساء أمس السبت 3 أبريل.

وعلى الفور وجّه بفحص البلاغ والتأكد من صحته، وعليه تم إحالته إلى الجمعية الشريكة بالمحافظة مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا البلاغ.

ولفتت «السنباطي» إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة بعد التأكد من صحة الشكوى المقدمة، مشيرة إلى أنه تم حضور الطفلة- كانت تستعد للزفاف وبيدها آثار الحناء- كما تمت مقابلة أهلية الطفلة «والدها والدتها» وتم تقديم جلسة إرشاد أسري بأضرار زواج الأطفال، ووقّعت أسرة الطفلة وكذلك العريس إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مؤكدة أنه سيتم المتابعة الدورية لضمان عدم إتمام هذه الزيجة في وقت لاحق.

وأكدت أن المجلس يقف سدًا منيعا لمثل هذه الممارسات الضارة والانتهاكات ضد الطفولة، مناشدة المواطنين سرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آلياتنا، وهي خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتسآب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

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