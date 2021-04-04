عازفة السوليست فى موكب المومياوات: فخورة بعزفي أمام الرئيس

روت سلمى سرور، عازفة السوليست كمان تفاصيل عزفها المنفرد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية نقل المومياوات يوم أمس السبت.وقالت سرور خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إن مصر خير وإبداع كبير وجميع من كان في الأوركيسترا كان على مستوى كبير من الإبداع، مبدية فخرها بمشاركتها وعزفها أمام الرئيس السيسي.وتابعت أنها تابعت ردود الأفعال على الفيسبوك وإنستجرام ووجدت حالة فرحة من جانب الجميع، مشددةً على أن الأوركسترا قدمت شيئ على قدر الحدث وتتمنى إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن مصر قادرة على كل شيئ.