رئيس مجلس الأعيان الأردني: نناشد الشعب عدم الالتفات للأكاذيب

قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، اليوم الأحد، إن الأردن سيظل أرضا للأمن والاستقرار، مناشدا الشعب الأردني عدم الالتفات للشائعات والأكاذيب.وأضاف الفايز خلال جلسة بمناسبة مئوية الدولة الأردنية في مجلس الأمة الأردني: نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مؤكدا أن الأردن وملكه خط أحمر.يأتي هذا فيما قالت صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية اليوم الأحد، إن المصالح العليا للمملكة وأمنها واستقرارها "خط أحمر لا يسمح لا بتخطيه ولا حتى الاقتراب منه"، مدينة "سعي البعض إلى توهم محاولة انقلابية ومحاولة الزج" بولي العهد السابق الأمير حمزة في ذلك.ويأتي تعليق الصحيفة غداة تأكيد الجيش الطلب من ولي العهد السابق "التوقف عن تحركات توظف لاستهداف" استقرار البلاد وعمليات توقيف شملت خصوصا رئيسا سابقا للديوان الملكي وشخصية مقربة من العائلة الملكية، حسب مصدر أمني.